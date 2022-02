Giornata dell’Epilessia, stand a Careggi. E Firenze si illumina di viola

In occasione della Giornata internazionale dell'Epilessia (GIE) del 14 febbraio 2022, le porte storiche della città di Firenze si illuminano di viola e al Nuovo ingresso di Careggi, dalle ore 9.00 alle 14.00 è disponibile uno stand informativo per i cittadini, dove i medici del Centro Epilessia, insieme ai professionisti sanitari del progetto PASS: Percorsi Assistenziali per i Soggetti con bisogni Speciali, coordinato dalla dottoressa Angelamaria Becorpi, saranno presenti per rispondere alle domande e distribuire materiale informativo.

Lo annuncia la dottoressa Eleonora Rosati, referente del Centro epilessia di Careggi e coordinatrice della sezione interregionale tosco-umbro-marchigiana della Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE) - che prosegue - La Giornata Internazionale dell'Epilessia (GIE) è un evento speciale che promuove la consapevolezza dell'epilessia in più di 130 paesi nel mondo e nasce da un'iniziativa congiunta dell'Ufficio internazionale per l'epilessia (IBE) e della Lega internazionale contro l'epilessia (ILAE) sostenuta in Italia dalla Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE).

Il Centro Epilessia - spiega Rosati - collabora con il percorso PASS dell’AOUC, nato per facilitare l’accesso alle cure delle persone con disabilità e i rispettivi professionisti sanitari si uniscono in questa iniziativa per lanciare un messaggio condiviso: la disabilità è spesso connessa all’invisibilità e l’epilessia frequentemente rimane nell’ombra, le persone che ne sono affette rischiano di essere discriminate e stigmatizzate. Quando l’epilessia – spiega Becorpi – coesiste con altre disabilità fisiche o patologie l’impegno assistenziale diventa particolarmente complesso ed è necessario un supporto professionale multidisciplinare. Il programma PASS è al fianco dei pazienti con disabilità, dei familiari e caregiver, in tutto il percorso di diagnosi e terapia accogliendo i singoli bisogni per affrontare e superare difficoltà e disagi.

Quest’anno il testimonial della Giornata a livello nazionale è Umberto Guidoni, l’astronauta italiano che nel 2011 è stato il primo europeo a mettere piede sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per testimoniare la vicinanza alle persone con Epilessia sono illuminati di viola, colore simbolo dell’epilessia, monumenti edifici in tutto il mondo. A Firenze, con il patrocinio del Comune, si illuminano Porta S. Niccolò, Porta S. Frediano e Porta alla Croce in Piazza Beccaria.

Fonte: AOU Careggi - Ufficio Stampa