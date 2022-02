Giornata di Raccolta del Farmaco, Pontedera e la Valdera pronte alle donazioni

Sul territorio pontederese, come nel resto della provincia di Pisa, si svolgerà domani, Sabato 12 Febbraio, la Giornata di Raccolta del Farmaco, nell'ambito di una iniziativa nazionale organizzata dal Banco Farmaceutico. La finalità è quella di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi, che saranno consegnati alle realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro gratuitamente cure e medicine.

A Pontedera le farmacie che hanno aderito all'iniziativa sono Lapucci, Nanni e le Comunali della Stazione, di Viale Italia e di Via Roma. Sulla zona, coinvolte anche Fattorini a Bientina e Cerretti a Santa Maria a Monte. Le donazioni saranno distribuite dalla Misericordia e dal Centro Fonte di Vita.

"Troppo spesso la salute, la cura e ancora di più la prevenzione vengono messe in secondo piano dalle persone che vivono situazioni di difficoltà economiche - spiega l'assessora comunale alle Politiche Sociali Carla Cocilova - In questo quadro è molto importante partecipare e contribuire alla giornata di raccolta del farmaco che avverrà domani anche sul nostro territorio. Un ringraziamento alle volontarie e ai volontari del Banco Farmaceutico e alle associazioni che si occuperanno della distribuzione, per il loro impegno continuo per il benessere delle persone".

"Quando intorno a noi vediamo e tocchiamo con mano il bisogno non possiamo girarci dall'altra parte - spiega il coordinatore locale dei volontari Eugenio Leone - ma sentiamo l'esigenza di impegnarci e fare qualcosa. Questo è lo spirito dei volontari che, come per la Colletta Alimentare, si mobilitano per l'analoga iniziativa del Banco Farmaceutico. Donare un farmaco a chi spesso non può permetterselo è un gesto piccolo ma importantissimo".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa