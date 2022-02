Il Palio di Siena potrebbe vedere la luce in zona bianca

“Con l’approvazione di questo emendamento, comincia per la nostra città un percorso importante, un percorso che se vissuto in sinergia con tutte le altre istituzioni, potrebbe condurci a rivivere il Palio”. Ha esordito così il sindaco di Siena Luigi De Mossi durante la conferenza stampa di questa mattina dedicata alla notizia del via libera del Senato alle manifestazioni storiche e culturali da poter svolgere in zona bianca.

Nella giornata di ieri, 10 febbraio 2022, è stato approvato il sub emendamento, proposto, su iniziativa del Comune di Siena, nella persona del sindaco Luigi De Mossi, dal Sottosegretario del Ministero dell’Interno Nicola Molteni e appoggiato da lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, oltre che da altri partiti politici.

“Non posso che ringraziare, per la vicinanza e il lavoro svolto, i senatori Borghi, Nisini e Vescovi, quest’ultimo firmatario anche dell’emendamento – prosegue il sindaco De Mossi – grazie a loro si è aperta una finestra ed è stato avviato un percorso che può condurci dritti al nostro Palio. Oltre che questa preziosa iniziativa parlamentare voglio sottolineare la comunione di intenti avvenuta con le contrade che sono rimaste unite e hanno rappresentato come sempre un valore aggiunto anche in questi anni condizionati dal Covid”.

“L’interruzione della nostra Festa ha causato a tutto il nostro territorio dei forti danni – prosegue il sindaco – per questo ora ci aspetta un grande lavoro, per tornare a correre il Palio e farlo, se davvero restiamo in zona bianca, alle adeguate condizioni che ci consentano di godere da parte del popolo la nostra Festa, questo deve essere il tema fondamentale”.

“Come Comune ovviamente ci siamo portati avanti inviando uno specifico protocollo alle altre istituzioni – conclude il sindaco De Mossi- sono convinto che ci sarà una collaborazione fattiva con tutta la comunità senese, in primis con le Contrade, che più di ogni parte coinvolta hanno voglia di tornare sul tufo di Piazza”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa