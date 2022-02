Inaugurò il nido 'Il grillo', va in pensione Sara Zingoni

Il 31 gennaio è stato l’ultimo giorno di lavoro al Comune di San Miniato per Sara Zingoni. Classe 1960, originaria di Montopoli ma da tempo residente a Pontedera, è una storica educatrice che, nel 1992, esattamente 30 anni fa, ha inaugurato il nido “Il grillo” a Ponte a Egola, il primo spin-off del "Pinocchio" di San Miniato Basso. Assunta al Comune di San Miniato nel 1980 come accompagnatrice sul pulmino, successivamente, tramite un concorso, diventa cuoca alla scuola a San Donato e, nel 1985 educatrice, prima al nido "Pinocchio" e poi appunto a "Il grillo", intervallando il suo percorso lavorativo con un anno di servizio alla Bottega di Geppetto a Isola. "Quando abbiamo inaugurato l'asilo a Ponte a Egola, lo abbiamo fatto mettendo in pratica l'idea di spazio aperto, che prevedeva una trasformazione del ruolo dell'adulto e lo sviluppo della ricerca sul bambino - spiega Zingoni -. All'inizio avevamo preso due aule alla scuola primaria, spazi all'epoca inutilizzati, dove noi iniziammo questa avventura. Quando nacque il progetto bambini e famiglie prendemmo anche la terza aula per avere uno spazio adibito alla compresenza dei genitori - prosegue -. In tutto il mio percorso lavorativo ho trovato colleghi che mi hanno sempre sostenuto nella mia vocazione alla ricerca e, allo stesso tempo, ho avuto la fortuna di potermi formare e sperimentare percorsi nuovi e alternativi grazie ad amministrazioni che hanno sempre creduto nello sviluppo dei percorsi nuovi legati al mondo dell'infanzia". Zingoni ha collaborato anche alla stesura di molti contributi di ricerca promossi dalla Bottega di Geppetto, oltre ad aver formato generazioni di bambini e colleghe.

"Sara rappresenta un altro importante tassello di quella eccezionale stagione di educatrici che hanno costruito il successo dei nostri nidi comunali, contribuendo alla nascita di quella straordinaria rete di eccellenza che tutti noi oggi conosciamo - dichiara il sindaco Simone Giglioli che ha voluto incontrarla in Palazzo Comunale per un saluto, insieme all'assessore alla scuola Giulia Profeti, alla responsabile dei servizi educativi e coordinatrice scientifica della Bottega di Geppetto Barbara Pagni e alla referente dei nidi Romina Conti -. Rappresenta e ha rappresentato un vero punto di riferimento per molte giovani colleghe a cui oggi lascia un testimone importante che, sono certo, verrà portato avanti con grande entusiasmo. Desidero quindi rivolgerle un sincero ringraziamento per gli anni trascorsi al servizio della nostra comunità, durante i quali si è presa cura dei bambini, il nostro futuro, facendolo con passione e voglia di sperimentare. Da parte di tutta l’amministrazione le auguro un buon proseguimento per la nuova fase della sua vita che si è appena aperta".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa