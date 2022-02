Incidente a Sovigliana, tre auto coinvolte: nessun ferito grave

Questa sera, poco prima delle 19, si è verificato un incidente nella frazione Sovigliana a Vinci. Da quanto si apprende tre le auto coinvolte nello scontro che, fortunatamente, non avrebbe provocato gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi e tre ambulanze.

Non si conoscono le dinamiche dell'incidente, avvenuto in via Leonardo Da Vinci all'altezza degli esercizi commerciali presenti ai lati della strada. Due le persone che sarebbero state prese in carico dai sanitari del 118 intervenuti.