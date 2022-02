Lotteria di Natale alla Piscina di Pontedera, oltre 1.200 per il Banco Alimentare

Il 10 Dicembre la Piscina comunale di Pontedera ha organizzato la Lotteria di beneficenza natalizia coinvolgendo cinque attività locali che hanno offerto gratuitamente i premi in palio. Grano Vivo, Patata Bollente e Verde Rame hanno offerto una cena per due persone, e Caffè Giannini e Pastificio Caponi hanno regalato ai vincitori alcuni prodotti di eccellenza.

Conclusa la lotteria e consegnati i premi ai vincitori, la Progetto Sport, società che gestisce l’impianto, giovedì 10 febbraio ha consegnato il ricavato della lotteria alla Misericordia di Pontedera. Gli oltre 1200 euro (per la precisione 1247 euro) saranno utilizzati dalla Confraternita per sostenere le attività legate al Banco Alimentare, alla distribuzione di beni di prima necessità e alla mensa dei poveri. Presenti alla consegna del ricavato: Matteo Leggerini, presidente della Misericordia di Pontedera, Leonardo Cini, amministratore Progetto sport e gli organizzatori Vito Bazi, consigliere provinciale C.S.I. e Virginia Grossi, responsabile comunicazione.

“Il risultato ottenuto è frutto della partecipazione di tutto lo staff della Piscina di Pontedera che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa - spiega Leonardo Cini -. La piscina di Pontedera è da sempre punto di riferimento per gli sportivi di tutta la Valdera e abbiamo voluto coinvolgere le attività locali per sottolineare la nostra presenza e il legame con il territorio”, conclude l’amministratore della società Progetto Sport.

“Questa iniziativa ha trovato largo consenso sia tra le attività locali che tra l’utenza e lo staff. Il risultato ne è una dimostrazione. Questa adesione ci ha stupito positivamente e speriamo sia solo l’inizio di una serie di collaborazioni tra noi e le attività della città, soprattutto per cause benefiche come queste", affermano gli organizzatori Bazi e Grossi.

Fonte: Ufficio Stampa