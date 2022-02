La Toscana si scopre fortunata grazie al Lotto: nel concorso del 10 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di San Miniato, in provincia di Pisa è riuscito a centrare quaterna secca sulla ruota di Firenze che ha portato in dota una vincita da 56 mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro, per un totale di oltre 128 milioni da inizio anno.