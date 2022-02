L'Use Computer Gross in trasferta a Pavia cerca disperatamente la vittoria

Cercasi vittoria disperatamente. Più che un obiettivo, si tratta di un'esigenza per l'Use Computer Gross che domenica alle 18 a Pavia (arbitri Mulas di Quartu Sant'Elena e Zara di Oristano) cerca quel successo che manca dallo scorso 12 dicembre e che, penultimo posto in classifica alla mano, serve come l'aria.

L'avversario non è dei più abbordabili e, ad un organico di primo livello, associa ora anche un altro fattore, ovvero il cambio sulla panchina avvenuto ad inizio settimana con le dimissioni di Fabio Di Bella e l'arrivo di Ugo Ducarello. "Troviamo una squadra che sulla carta ha un roster costruito per ambire alle prime posizioni - spiega coach Cosimo Corbinelli - le ultime due partite prima delle dimissioni di Di Bella non sono andate molto bene e non a caso è avvenuta la sostituzione. Questa non è certo una notizia positiva per noi perchè, col cambio dell'allenatore, sicuramente i giocatori esperti che Pavia ha vorranno dimostrare qualcosa e questo rende la gara ancora più difficile". "Non c'è bisogno che dica - prosegue - che non veniamo da un buon periodo e sicuramente la nostra fame di vittoria può essere una spinta a far bene. Di sicuro, rispetto all'ultima uscita di Firenze, dobbiamo migliorare nella gestione delle palle perse facendo molta più attenzione ed in generale mi aspetto passi in avanti anche nei momenti importanti della partita. In queste fasi sarà fondamentale continuare a fare le nostre cose, ben sapendo che ogni episodio può decidere il risultato".

Se Pavia si presenterà alla gara col nuovo coach, la Computer Gross potrà contare da parte sua su Tommy Pianegonda, l'esterno arrivato ad inizio settimana da Ferrara per sostituire Luca Digno. Anche se ovviamente avrà bisogno di tempo per entrare nei meccanismi della squadra, da lui si aspetta comunque un contributo per una gara che si preannuncia quanto mai difficile e delicata.

La sfida di Pavia sarà trasmessa come sempre in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa