La sinistra anti-Draghi entra in Parlamento, aderisce una deputata toscana

Una componente toscana del Parlamento nel nuovo gruppo parlamentare della sinistra fuori dal governo. Si chiamerà ManifestA e include i partiti Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.

A partecipare anche Yana Ehm, deputata di Reggello eletta con il M5S per un seggio vacante in Sicilia anche se candidata in Toscana (la Corte di Cassazione le assegnò il posto perché le liste dei pentastellati erano terminate nonostante il numero più alto di eletti). Yana Ehm a febbraio 2021 non votò la fiducia al governo composto da Mario Draghi e venne espulsa a marzo dal gruppo parlamentare.

Oltre a lei saranno presenti Simona Suriano, Doriana Sarli e Silvia Benedetti.