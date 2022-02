Nasconde hashish nelle mutande, arrestato spacciatore a Pisa

Ieri sera, intorno alle 21.45, una pattuglia della polizia di Pisa mentre stava passando vicino alla galleria di via Gramsci, ha notato un uomo che cedeva qualcosa ad un altro uomo per poi allontanarsi verso la stazione. Sospettando che fosse droga, gli agenti hanno seguito il presunto acquirente chiamando rinforzi, che si mettessero sulle tracce del presunto spacciatore.

Bloccato poco dopo, l'acquirente si è rivelato tale, poiché alla richiesta dei poliziotti avrebbe consegnato un pezzetto di sostanza solida avvolta nel cellophane che da successive analisi è risultata essere un grammo di hashish. Quest'ultimo, 21enne di origini straniere residente a Pisa, avrebbe riferito di essere stato avvicinato dall'uomo da cui ha acquistato lo stupefacente per cinque euro. Il grammo di hashish per uso personale è stato sequestrato e dopo la contestazione, il 21enne è stato rimesso in libertà.

Nel frattempo però sono proseguite le ricerche dello spacciatore, trovato e identificato in un 35enne di origini nigeriane, in regola con il soggiorno e residente a Livorno, con precedenti di polizia per reati contro la persona. Scortato in questura, qui il 35enne è stato perquisito e trovato in possesso di 53 grammi di hashish che teneva nascosti nelle mutande. In particolare, occultati nelle parti intime tratteneva una busta di plastica in cui aveva diviso lo stupefacente in 48 grammi e cinque barrette, da quasi un grammo ciascuna, contenute in una scatolina di alluminio. Un nascondiglio bizzarro che però non è passato inosservato alla polizia, data anche la strana postura assunta dall'uomo.

Il 35enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, giudicato con rito direttissimo, è stato convalidato l'arresto e rimesso in libertà.