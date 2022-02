Palagi e Bundu su politica energetica: "Il gas non è la soluzione, presidio in Toscana"

"Alle 11 di domani, davanti alla Prefettura di Firenze, numerose realtà hanno lanciato l'appuntamento locale per contestare l'assenza di adeguate politiche energetiche". Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune.

"La crisi sanitaria ci ha fatto fare enormi passi indietro sull'abbandono delle pratiche 'usa e getta', dovendo inevitabilmente fare uso di mascherine e altri dispositivi di protezione. La crisi economica non può però giustificare ulteriori danni per l'ambiente, magari investendo sul gas fossile per far fronte all'assenza, da decenni, di serie politiche energetiche, capaci di proporre un modello di sviluppo sostenibile.

Il futuro dell'umanità è a rischio: il pianeta può sopravviverci, ma le condizioni per continuare a viverci come specie si stanno sgretolando. Per questo diamo l'adesione all'appuntamento lanciato da Legambiente Firenze, Fridays for Future Firenze, Wwf Toscana, Ecolobby e Greenpeace Firenze, all'interno di una giornata nazionale di mobilitazione intitolata "A tutto gas. Ma nella direzione sbagliata. Contro le bufale fossili e nucleari. L'appuntamento è per le 11 davanti alla Prefettura della nostra città, in via Cavour".

