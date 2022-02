Riparte la pallavolo, Empoli in campo contro la Img Nottolini

Riprende ufficialmente domani, sabato 12 febbraio, il Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile serie B2 per la Timenet Empoli Pallavolo. La squadra giallonera, dopo la sospensione dei tornei decisa dalla FIPAV, riprenderà come da calendario originario gli incontri del girone I sfidando in trasferta la IMG Nottolini al PalaPiaggia di Capannori (Lucca) alle ore 21.00.

Per quanto riguarda le successive partite, compresi i recuperi, le date sono le seguenti:

- Domenica 20 febbraio alle ore 17.00 al PalAramini di Empoli si terrà l’incontro Timenet Empoli Pallavolo-Ambra Cavallini Pontedera;

- Sabato 26 febbraio alle ore 21.15 al Palazzetto dello Sport di Buggiano (Pistoia) si disputerà la partita in trasferta AM Flora Buggiano-Timenet Empoli Pallavolo;

- Domenica 6 marzo alle ore 17.00 al PalAramini di Empoli si svolgerà l’incontro regolare Timenet Empoli Pallavolo-ASD Lunezia Volley;

- Martedì 8 marzo alle ore 21.00 ancora al PalAramini di Empoli si giocherà Timenet Empoli Pallavolo-Pallavolo Scandicci, recupero dell’incontro rinviato dello scorso 9 gennaio;

- Sabato 12 marzo alle ore 21.00 al Palazzetto dello Sport di Montespertoli si terrà la sfida Corbinelli Montespertoli- Timenet Empoli Pallavolo;

- Domenica 20 marzo alle ore 17.00 al PalAramini nuovo incontro in casa Timenet Empoli Pallavolo-Azzurra Volley San Casciano;

- Domenica 26 marzo alle ore 18.00 al PalaBitossi di Montelupo Fiorentino è previsto il match Pallavolo Scandicci-Timenet Empoli Pallavolo;

- Domenica 3 aprile alle ore 17.00 al PalAramini sarà recuperata la partita Timenet Empoli Pallavolo-Matec Volley Spezia in programma lo scorso 16 gennaio;

- Sabato 23 aprile alle ore 18.00 al PalAramini recupero dell’incontro Timenet Empoli Pallavolo-Baia del Marinaio Cecina originariamente in programma il 6 febbraio;

- Sabato 30 aprile alle ore 18.00 al Palazzetto Anna Frank di Pistoia si recupererà la partita ABC Ricami Fenice Pistoia-Timenet Empoli Pallavolo che doveva disputarsi il 30 gennaio;

Resta ancora da definire la data della sfida fuori casa Ariete Pallavolo Prato-Timenet Empoli Pallavolo prevista il fine settimana 9/10 aprile che era in calendario il 23 gennaio.

Per tutti i tifosi e appassionati il primo attesissimo appuntamento per vedere nuovamente le ragazze della Timenet sul campo di gara è domani, sabato 12 febbraio alle ore 21.00 in trasferta a Capannori. Un appuntamento al quale le giallonere si presenteranno ripartendo dal settimo posto in classifica provvisoria a quota 14 punti mentre le avversarie lucchesi della IMG Nottolini riprenderanno dal penultimo posto con 3 punti.