Pista ciclabile da Serravalle allo Stadio, 1 km a doppia corsia a Empoli

Lunedì 14 febbraio partiranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via delle Olimpiadi, che collegherà la zona est di Serravalle, da via Falcone e Borsellino, con lo Stadio Comunale Castellani e il centro urbano, attraverso il ponte sull'Orme di via Bisarnella.

Oltre un chilometro e mezzo di pista ciclabile a doppia corsia, in parte su sede stradale e in parte all'interno del verde pubblico adiacente la carreggiata stradale, con pavimentazione in conglomerato bituminoso verniciata per meglio individuare il percorso.

I lavori affidati alla ditta GR.OP. S.r.l.s. di Sora (FR), avranno un costo complessivo di 480.000 euro e una durata di sei mesi.

Le parole di soddisfazione del vice sindaco, Fabio Barsottini: "Un passo avanti per migliorare la vivibilità urbana di Empoli e per contrastare i cambiamenti climatici. Vogliamo consentire a tutti la possibilità di usare in sicurezza la bicicletta per raggiungere il proprio luogo di lavoro e di studio. Questo è un obiettivo del nostro mandato che stiamo portando avanti anno dopo anno. Mentre portiamo avanti le procedure per la realizzazione della nuova strada di Serravalle che consentirà di collegare direttamente la zona sportiva con la SS67 decongestionando notevolmente il traffico urbano, investiamo in questa nuova pista ciclabile per rendere più sicuri gli spostamenti ciclabili.

Sono necessari investimenti strutturali per contrastare i cambiamenti climatici e rendere Empoli una città più vivibile: grazie a questa opera faremo un passo avanti verso questo obiettivo".

Si tratta del primo stralcio funzionale di una serie di interventi individuati nel Piano di Mobilità Ciclabile (Biciplan), finalizzati al miglioramento della mobilità sostenibile nel territorio comunale mediante la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili.

Gli interventi che saranno realizzati prevedono un percorso ciclabile che si sviluppa a partire dal ponte su fiume Orme su via Bisarnella, proseguendo su via delle Olimpiadi fino a via Falcone e Borsellino, e su via Serravalle a S. Martino fino all’intersezione a rotatoria con via Basilicata.

L’intervento si collega alla rete ciclabile esistente, in particolare con la Ciclopista dell'Arno e permetterà, grazie alla futura realizzazione della viabilità stradale tra via Liguria e via Serravalle, il collegamento con la scuola media “G. Vanghetti”.

Inoltre, migliorerà la mobilità complessiva dell'area attraverso una nuova geometria della carreggiata stradale che favorirà la riduzione della velocità carrabile, con conseguente riduzione del pericolo per le utenze più deboli.

Lungo il percorso è prevista la messa a dimora di alberature.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa