Pro Loco San Miniato, tesseramento contro la crisi dopo il covid

"Le Pro Loco sono presenti in tutte le località e con la loro azione contribuiscono a tenere unita l'Italia attraverso il principio della sussidiarietà ed il valore della comunità", lo ha affermato il presidente dell'Unione Nazionale delle Pro Loco UNPLI, Antonio La Spina. “Le nostre associazioni - ha proseguito La Spina - operano animando i territori, mantenendo e valorizzando il grande patrimonio storico delle tradizioni, riuscendo a dare quel senso di vitalità a borghi e località, con attività incessanti".

In virtù delle importanti parole di La Spina, vi informiamo che dalla prossima settimana sarà possibile sottoscrivere/rinnovare l’adesione alla Pro Loco di San Miniato attraverso la Tessera Socio 2022.

“Sostenere la Pro Loco” - afferma la Presidente Nicoletta Corsi - “è una scelta importante, soprattutto dopo questi due anni di grande difficoltà per la nostra associazione, perché ci permetterà di andare avanti nella nostra missione : promuovere attività e iniziative che mirano a creare comunità. Siamo convinti che San Miniato, nonostante la grande vitalità associativa, abbia ancora bisogno della Pro Loco, una delle più “anziane” tra le associazioni del territorio, che negli anni si è impegnata per rimanere al passo con i tempi e che, per fare sempre di più e sempre meglio, ha bisogno del vostro sostegno!”

La quota associativa per questo 2022 è di 10€ : aderendo alla Pro Loco, oltre che sostenere le attività, il socio entra a far parte della grande famiglia UNPLI (Unione nazionale Pro Loco d’Italia), potendo usufruire di agevolazioni e sconti su scala locale e nazionale.

Puoi venire a sottoscrivere/rinnovare la tua tessera socio tutti i giorni (dal lunedi al venerdì) : i nostri volontari ti aspettano presso la sede della Pro Loco di San Miniato, in P.zza del Popolo (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30).

Fonte: Pro Loco San Miniato