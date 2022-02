Rapina in una gioielleria a Montecatini, arrestato l'organizzatore

Una terza persona è stata arrestata per una rapina in una gioielleria in Valdinievole. Il 26 maggio 2021 tre persone sono entrate in un esercizio pubblico di Montecatini Terme per rapinarlo in pieno giorno. I primi due sono già stati arrestati nei mesi scorsi, il terzo è finito in manette nei giorni scorsi. Si tratta di un 34enne di origini lituane, gravato già da numerosi precedenti sia in Italia che all'estero. Gli accertamenti della polizia hanno portato alla luce che il 34enne era l'organizzatore del furto, che si era concluso con un bottino di orologi e preziosi. Il malvivente è stato rintracciato e riconosciuto a Genova, alla stazione Genova-Principe, la mattina del 5 febbraio. Gli operatori della polizia ferroviaria hanno sentito la squadra mobile di Pistoia e hanno dato il via all'arresto, il giovane è nel carcere di Marassi.