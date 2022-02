San Valentino tra musica e solidarietà: un video del Liceo Carducci omaggia Erriquez e supporta l'Airc

Tra i banchi del Liceo Musicale Statale G. Carducci di Pisa è nato un progetto destinato ad unire l'arte alla solidarietà. Professionisti nel settore musicale e cinematografico hanno lavorato a costo zero per realizzare l'iniziativa, che uscirà per il giorno di San Valentino, 14 febbraio. Il risultato è un video musicale del brano "Beppeanna" della Bandabardò. Un omaggio in memoria del leader del gruppo Enrico Greppi, in arte "Erriquez", scomparso il 14 febbraio 2021. Il progetto allo stesso tempo supporta l'AIRC, la Fondazione per la ricerca sul cancro, grazie ai download del video.

Come spiegato dal Liceo Carducci, il brano "Beppeanna" arrangiato dal docente di strumenti a percussione Francesco Dell’Omo, "è stato eseguito da alcuni allievi della Classe di Strumenti a Percussione del Liceo Musicale Statale G. Carducci di Pisa e dai bambini più piccoli dell’Associazione Culturale Accademia Tamburi Futuri, interpretato dalle splendide voci di Frida Bollani Magoni e di Marco Scaramelli, entrambi studenti di Canto presso il Liceo G. Carducci, e registrato magistralmente dal Prof. Dario Ferrante". La parte video è stata curata dalla Società di Produzione Cinematografica Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A. che ha realizzato un'animazione per bambini da pubblicare, insieme al brano musicale, sul web.

Con i download, versando 3 euro, si potrà donare ad AIRC, a cui come precisato dalla scuola, verrà devoluto l'intero ricavato.

L’uscita ufficiale del video musicale è prevista per il 14 febbraio 2022, primo anniversario della morte di Enrico Greppi e ricorrenza di San Valentino. Il brano sarà scaricabile dalla piattaforma "La Rete del Dono" nella sezione AIRC. Una beneficenza già avviata dal Liceo Carducci di Pisa tramite le offerte libere raccolte nello scorso Concerto di Natale, svolto alla Stazione Leopolda di Pisa.

L’Orchestra di Percussioni del Liceo è composta da: Gregorio Manetti, Francesco Mencucci, Federico Torre, Sibilla Isabelli, Nicolò Patriarchi, Luca Pasqualetti, Angelo Parducci, Ines Bracci, Enrico Niccolini, Andrea Franchi, Viola Degl’innocenti. Per il gruppo dei più piccoli dell’Associazione Tamburi Futuri hanno partecipato: Ambra Del Testa, Cosmo Ciardi, Luna Dell’Omo, Virgilio Santiago Bartolomeo e Lorenzo Algisi.