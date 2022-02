Scappa dai carabinieri, ha 1 kg di cocaina nel vano motore: arrestato

Ha oltre 2 kg di droga nascosti nell'auto e nella sua casa. Per questo un 25enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri del Norm ieri pomeriggio in via Dalla Chiesa. Il giovane stava per essere fermato per un controllo in piazzale Renato Cappugi a Rovezzano, quando ha accelerato ed è scappato verso via Aretina. I militari lo hanno controllato dopo averlo fermato, nell'auto c'era un forte odore di droga. Un panetto di cocaina da 1 kg era stato trovato sopra la batteria nel vano motore. I controlli sono stati estesi anche presso la sua casa: rinvenuti 1.075 grammi di marijuana, 2 panetti dal peso complessivo di 185 grammi di hashish nonché materiale per pesatura e confezionamento della droga. Tutta la sostanza e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati come l’auto in quanto mezzo utilizzato per il trasporto. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.