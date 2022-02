Scappano dopo l'incidente, beccati e multati a Pistoia

Rimangono coinvolti in un sinistro e si allontanano, ma dopo poche ore gli agenti della Polizia Municipale li rintracciano grazie agli indizi raccolti e li sanzionano. Ancora due casi a Pistoia, entrambi senza feriti, uno avvenuto nella giornata di mercoledì nell'area di parcheggio "Pertini" e l’altro ieri, giovedì 10 febbraio, in via Antonelli.

Il primo sinistro, senza feriti, riguarda uno scontro frontale-laterale tra due vetture avvenuto nel parcheggio "Pertini". A seguito dell'accaduto, la conducente di uno dei due veicoli si è allontanata senza lasciare i propri dati alla controparte, ma è stata comunque rintracciata nella propria abitazione dagli agenti dopo circa un'ora.

La Polizia Municipale è riuscita a individuare la donna grazie a un testimone che ha fornito una targa parziale, che è stata incrociata con le riprese video analizzate dal personale dell'ufficio infortunistica e polizia giudiziaria.

Una volta trovato il mezzo, è stato necessario effettuare una comparazione approfondita poiché, nel frattempo, un familiare della donna aveva tentato di mascherare i danni del veicolo, riverniciandolo e lucidandolo. La vernice ancora fresca e le tracce della riparazione appena eseguita hanno però insospettito gli agenti che hanno scoperto l'accaduto.

Nel secondo caso si è trattato di un urto avvenuto in via Antonelli tra un’autovettura e una barriera para-pedonale, fortemente danneggiata a seguito dell'evento.

Il conducente dell'unico veicolo coinvolto si era allontanato dopo l’accaduto, ma è stato rintracciato nella propria abitazione dalla pattuglia della Polizia Municipale dopo circa mezz'ora. Il responsabile aveva già allertato il carro attrezzi per rimuovere l'auto, ma gli agenti hanno intercettato il mezzo prima che riuscisse a prelevare l'auto lasciata poco distante.

In entrambi i casi, i due conducenti che si erano allontanati dopo l’incidente sono stati sanzionati con la decurtazione di 4 punti dalla patente e un importo di circa 450 euro, relativo alla perdita di controllo dei veicoli e per l’allontanamento dopo l’urto.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa