Servizio Civile, proroga del bando alla Misericordia di Empoli

Con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale N. 87/2022 è stata disposta la proroga del termine di presentazione della domanda di Servizio Civile Universale, fissandolo alle ore 14:00 del 9 Marzo 2022. Le candidature presentate successivamente alle ore 14:00 del 10 febbraio 2022, precedente scadenza del bando, fino al predetto termine del 9 marzo 2022 sono ammesse con riserva.

Ci sono ancora quindi alcune settimane per candidarsi ai due progetti di Servizio Civile proposti dalla Misericordia di Empoli: “Soccorso e non solo”, in ambito socio-sanitario, con diciotto posti disponibili, e “S.I.R.E – Sistema Integrato Risposta all’Emergenza”, focalizzato sull’attività di Protezione Civile, con un posto disponibile, entrambi consultabili sul sito della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia www.misericordie.it oppure contattando la Segreteria volontari della Misericordia (tel. 0571-7255; volontari@misericordia.empoli.fi.it).

Per candidarsi è necessario collegarsi alla piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile da PC, tablet e smartphone, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, con accesso tramite SPID.

Nei dodici mesi di servizio i ragazzi potranno avvalersi di una formazione completa sulle aree di intervento e sulle attività che la Misericordia svolge ogni giorno per fornire assistenza, aiuto e risposta alle necessità del territorio.

Ogni operatore volontario sarà impegnato con l’Arciconfraternita per 25 ore alla settimana, divise tra servizio, formazione e anche momenti di relazione sociale, con un rimborso mensile di 444,30 euro. I giovani saranno dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere i servizi in completa sicurezza, accanto a professionisti che li guideranno quotidianamente e da cui potranno acquisire conoscenze e competenze utili anche per il loro futuro professionale.

Fonte: Misericordia di Empoli