Si avvicina la riapertura del ponte di Calcinaia, dopo i disagi la soddisfazione del sindaco Alderigi

Dopo mesi di chiusura e disagi per i cittadini, si avvicina la riapertura del ponte di Calcinaia. I lavori "stanno procedendo molto bene", spiega il sindaco Cristiano Alderigi tramite facebook. Attualmente sul ponte gli operai sono al lavoro per interventi di ripristino dell'illuminazione pubblica, con nuove lampade a led e di alcuni punti di asfalto e parapetti. Il primo cittadino parla di "opere provvisorie" che però consentiranno l'immediata riapertura. I lavori definitivi saranno realizzati nel secondo lotto, "che ci consegnerà un ponte rinnovato in ogni sua parte con un percorso ciclopedonale per una migliore fruibilità dell'infrastruttura" spiega Alderigi ai cittadini sul social. "In questo momento, però, esprimo la mia soddisfazione perché da stasera, al termine dei lavori, il nostro ponte sarà nuovamente aperto".

Nelle prossime settimane i lavori per il completamento del primo lotto proseguiranno nella parte sottostante il ponte. Il sindaco di Calcinaia nel suo post ha inoltre ringraziato tutto il Comune per il lavoro corale svolto per raggiungere "questo obiettivo intermedio, e anche se ci sono stati momenti di preoccupazione, alla fine ha sempre prevalso l'idea che stavamo facendo la cosa giusta per il bene della nostra comunità, un bene che è al di sopra di ogni contestazione". Alderigi conclude il messaggio rinnovando l'impegno ad "una comunicazione costante per fornire a tutti gli opportuni aggiornamenti".