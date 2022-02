Spid, sportello gratuito al Ciaf di Castelfiorentino

Favorire l’accesso alle nuove tecnologie e in particolare ai servizi in rete erogati dalla Pubblica Amministrazione, che in moltissimi casi ci fanno risparmiare tempo e denaro. E’ questo il fine principale dello SPID, sigla che letteralmente significa Sistema Pubblico di Identità Digitale, e che consente – tramite appunto il rilascio di una nuova identità digitale – di effettuare comodamente da casa (tramite il proprio PC, Tablet o smartphone) una vasta gamma di operazioni amministrative, senza doversi recare negli uffici pubblici.

Allo scopo di agevolare la diffusione di questa nuova identità digitale tra la popolazione, il Comune di Castelfiorentino ha deciso di istituire presso il Ciaf (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia, via Masini 117), uno sportello gratuito per il rilascio dello SPID, dove un operatore (previo appuntamento) sarà a disposizione di chiunque ne farà richiesta per poter perfezionare l’operazione in modo semplice e rapido.

Lo sportello per il rilascio dello SPID è stato attivato nell’ambito del PAAS (Punto di Accesso ai Servizi e a Internet) ovvero un servizio di assistenza on line gratuita già presente da molti anni e a Castelfiorentino e adesso all’interno del Ciaf, a disposizione dei cittadini nei seguenti giorni: il lunedì e il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Per ottenere lo SPID basterà quindi prendere un appuntamento negli orari e nei giorni di apertura del PAAS, semplicemente telefonando al Ciaf: 0571.629674 oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo: ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it specificando nell’oggetto “richiesta appuntamento per SPID” e lasciando un recapito telefonico.

“Questo nuovo sportello per il rilascio dello SPID – osserva Alessio Onnis, Assessore all’Innovazione Tecnologica - si inserisce in un percorso di cambiamento e di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ma è ancora più importante in questo periodo segnato dalla Pandemia, in quanto offre la possibilità ai cittadini di bypassare le difficoltà legate all’accesso fisico negli uffici pubblici e di formulare le proprie richieste direttamente on line, ottimizzando così il proprio tempo senza dover sottostare agli orari degli uffici, che siano quelli comunali o di qualsiasi altro ente pubblico”.

“Il Comune di Castelfiorentino ha potuto istituire questo nuovo sportello presso il Ciaf – ha aggiunto Francesca Giannì, Assessore alle Attività Educative - grazie alla convenzione stipulata a suo tempo dalla Regione Toscana e Lepida S.c.p.a., la quale consente appunto l’attivazione di un servizio di rilascio delle credenziali SPID ai cittadini, in modo gratuito e senza che ciò comporti alcun onere a carico dell’ente. Siamo pertanto felici di poter mettere a disposizione il Ciaf per questo nuovo servizio, che va ad implementare il Punto di Accesso ai Servizi e a Internet che chiunque può utilizzare e che è ormai operante da diversi anni per ridurre il divario digitale tra i cittadini”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa