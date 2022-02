Strage del Duomo, partono le indagini del 'super-perito'

Danilo Coppe, esplosivologo ed esperto di indagini sulle più importanti stragi italiane, su incarico del Comitato Giuseppe Gori si è messo al lavoro per valutare la situazione sulla strage del Duomo e sulle ombre che ancora rimangono sulla sua dinamica.

Il superperito ha effettuato un sopralluogo a San Miniato, accompagnato dai suoi collaboratori: il Generale Nicola De Nicola, il Colonnello Vincezo Cuomo, l’esperta d’arte Suzanne Eugenie Louise Probst. All’inizio della mattinata è’ stato ricevuto a Cigoli dal Comitato Gori e poi si è messo subito al lavoro.

Il gruppo di tecnici ha visitato diversi punti di San Miniato interessati dalla guerra, ha valutato le traiettorie da diversi punti del territorio ed ha trascorso diverso tempo in Duomo per esaminare la situazione sul posto, comparando le foto di Cesare Barzacchi con la situazione attuale.

Il comitato Gori ringrazia la segreteria del Vescovo per avere accompagnato Coppe ed il suo team nella sacrestia, nelle stanze del capitolo della cattedrale, nel giardino del vescovo e al seminario.

Il sindaco Simone Giglioli, insieme al consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi, ha ricevuto il gruppo di esperti ed il comitato Gori nella sala del consiglio comunale, assicurando che l’Amministrazione Comunale metterà a loro disposizione gli atti e la documentazione esistente negli archivi comunali in merito alla strage del Duomo.

Il lavoro del team è quindi iniziato e ora gli esperti effettueranno una sommaria valutazione del materiale acquisito (proiettili,foto, testimonianze, reperti, ecc).

Il comitato Gori lancia l’appello a tutti i cittadini che hanno elementi importanti di mettersi in contatto. Invitandoli a fornire ogni idea ritenuta utile alle indagini. Sarebbe importante , secondo gli esperti, potere fare delle autopsie sui cadaveri o su coloro che furono feritino in duomo, per reperire schegge o tracce utili. In tal senso lanciamo un appello ai familiari di queste vittime per dare la loro disponibilità in merito.

Nei prossimi giorni il comitato Gori invierà altra documentazione sulla base di quanto hanno richiesto Coppe e i suoi collaboratori, che ringraziamo per la loro completa disponibilità.

Giampiero Montanelli, presidente del Comitato Giuseppe Gori di Cigoli