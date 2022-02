Shock a Pontedera: tentata rapina a scuola, il ladro è 12enne. Cinque minorenni denunciati

Paura a scuola a Pontedera per una tentata rapina. In un istituto del villaggio scolastico un 15enne è stato affrontato da un ragazzo con passamontagna e armato di coltello, mentre tra i complici c'era chi riprendeva tutto col cellulare. Le indagini hanno portato a una verità agghiacciante: il ladro mascherato era un 12enne. In totale sono cinque i minorenni denunciati. C'è ancora da capire se si tratta di una vera e propria rapina o se l'intento dei giovani era quello di un grave gesto di bullismo da postare poi sui social network.

La polizia è intervenuta su segnalazione del dirigente scolastico. Subito è stata ricostruita la vicenda. Un 15enne è stato costretto da un compagno di classe a andare nel cortile della scuola; lì è stato affrontato da un altro giovane mascherato che, dopo aver preso un coltello dallo zaino, ha intimato il 15enne a dargli i soldi e tutto ciò che aveva di valore. Un altro ragazzo, intanto, stava filmando la scena con uno smartphone e altri due si avvicinavano con l'intento di incutere timore al malcapitato, impedendogli di scappare. Il compagno che aveva costretto il 15enne a andare in cortile lo stava tenendo per un braccio e gli diceva di fare ciò che voleva il rapinatore. La vittima, avendo quindi capito che il compagno era un complice, gli ha detto di lasciare la presa e di mandare via il ladro. A quel punto il complice ha lasciato libero il 15enne e ha detto al rapinatore di allontanarsi.

I due ragazzi, separati, sono rientrati in classe e la vittima, convocata in presidenza, alle domande del dirigente scolastico, avvisato da alcuni ragazzi che avevano visto la scena da lontano ma avevano pensato più a un episodio di bullismo, ha raccontato quello che gli era accaduto. L’istituto scolastico, molto attivo e collaborativo, ha immediatamente informato il commissariato che ha fatto partire le indagini.

La polizia ha individuato tutti i complici della tentata rapina, cinque studenti della scuola stessa. L'autore materiale, ovvero il ragazzo col passamontagna, è stato individuato invece in un 12enne - con legami di parentela con uno dei complici - che frequenta una scuola media in un comune della Valdera. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di ritrovare il passamontagna e il coltello, oltre a telefoni e computer che sono stati sequestrati per recuperare il video della rapina.

Sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per il reato di concorso in tentata rapina aggravata due 15enni e tre 14enni di diverse nazionalità e con problematiche personali e familiari mentre l’autore materiale della rapina, il 12enne, è stato segnalato alla stessa Autorità Giudiziaria in quanto minore non imputabile per i reati di concorso in tentata rapina aggravata e porto abusivo di arma da taglio.