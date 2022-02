Un 60enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dalla polizia stradale a Prato. L’uomo, infatti, è stato sorpreso ubriaco alla guida un camion che trasportava merci pericolose, tra cui diverse sostanze corrosive. Gli agenti hanno fermato il sessantenne in zona Macrolotto e oltre alla multa è scattata anche la sospensione della patente.