Una fiorentina in finale per il mondiale WBC, è Ludovica Ciarpaglini

La fiorentina Ludovica Ciarpaglini combatterà per il titolo mondiale Wbc. La 25enne sarà di scena negli USA, sfiderà la britannica Niamh Kinehan per il titolo. “Sosteniamo Ludovica, che domani combatterà per il titolo mondiale Wbc di Muay Thai a Boston. È una sfida che parte dal nostro quartiere, dove Ludovica si allena e lavora con l’Asd Rua67, e vogliamo tutti esserle vicini”. Così il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi.

Ludovica Ciarpaglini ha iniziato ad allenarsi con Rua67 dal 2016, e in questi anni ha già ottenuto molti risultati importanti, come il secondo posto ai mondiali Wmo e i titoli italiani nelle categorie dilettanti e Pro. Per l’associazione fiorentina Ludovica insegna Muay Thai ai bambini tra i 6 e i 12 anni e porta avanti molti progetti per la diffusione delle arti marziali, per la lotta al bullismo nelle scuole elementari e medie, “Lottiamo insieme”, un’iniziativa di integrazione sociale in collaborazione con alcune Case Famiglia, e un progetto di difesa personale per donne e ragazze, “Kimoni rosa” in collaborazione con Centri Anti violenza.