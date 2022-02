Usura a Livorno, sequestrati denaro e beni a cinque persone

Erano state arrestate il 13 settembre 2021 per usura, ma per cinque persone sono arrivati nelle ultime ore sequestri da parte della guardia di finanza. Si tratta della vicenda 'La Garuffa', che prese le mosse dall'omicidio di Antonio Chimenti. Lo sviluppo delle indagini ha consentito di accertare la sproporzione rispetto alle entrate ufficiali degli indagati, per un valore complessivo di circa 650mila euro.

Sono stati sequestrati 90mila euro in contanti, ventotto orologi di lusso (di marche diverse come Rolex, Cartier, Frank Muller, Patek Philippe, Vacheron Constantin), monili in oro, tre auto, quattro moto e un'imbarcazione da diporto.

Il provvedimento giunge al termine di complesse attività investigative, che hanno permesso la puntuale ricostruzione del patrimonio, mobiliare e immobiliare, riconducibile agli indagati per usura e di verificare che esso era fortemente sproporzionato rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati.