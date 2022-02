Pugni al volto per rubarle il cellulare: nuova violenta rapina a Firenze

L'ha colpita al volto con dei pugni e le ha strappato il cellulare dalle mani, per poi fuggire. Una nuova violenta rapina è avvenuta a Firenze, a distanza dall'altra brutta vicenda di Santa Maria Novella. Stavolta il fatto è successo in via dei Pilastri, alle 2 di oggi, venerdì 11 febbraio. I carabinieri hanno notato una donna ferita con un ragazzo che la stava soccorrendo. Si trattava di una 47enne, che ha poi riferito ai militari di esser stata picchiata in viso da una persona che le aveva rubato lo smartphone. La vittima è stata poi trasportata da personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, dove è stata ricoverata in attesa di intervento per le fratture al volto riportate. I carabinieri indagano.