Volley Scandicci, Savino del Bene contro Monza per il primato in classifica

Sfida al top per la Savino Del Bene Volley, che domani alle 18.00 affronta in trasferta la Vero Volley Monza. Scandicci e Monza si trovano attualmente in prima posizione in classifica con 40 punti raccolti, anche se le inseguitrici Conegliano e Novara devono recuperare 5 partite in campionato (2 Conegliano e 3 Novara). Scandicci arriverà all’impegno dopo la convincente vittoria contro Busto Arsizio, mentre Monza, dopo aver superato Conegliano nella 18° giornata di campionato (1-3), è uscita sconfitta in seguito a Novara nel recupero infrasettimanale di mercoledì 09 febbraio (3-1).

EX E PRECEDENTI

Ex Scandicci tra le fila di Monza è la schiacciatrice classe 2000 Magdalena Stysiak, che ha giocato nella Savino Del Bene nelle stagioni 2019-20 e 2020-21.

17 precedenti ad ora tra Savino Del Bene e Vero Volley Monza, con Scandicci che si è imposta ad ora 10 volte contro le 7 delle lombarde. L’ultima gara risale al 07 novembre 2021 quando Monza uscì vincitrice 1-3 dal Palazzetto di Scandicci nella 6° giornata di campionato.

LE DICHIARAZIONI DI COACH MASSIMO BARBOLINI:

"Andiamo ad affrontare Monza che penso, eccezion fatta per l'ultima partita con Novara, abbia mostrato di essere una delle squadre più in forma del campionato. È una squadra che ha fatto molto molto bene con Conegliano e non troppo bene con Novara, ma forse la verità sta in mezzo. A me più che capire a che punto sono loro, mi interessa capire dove siamo noi e cercare di proseguire questa striscia molto positiva non solo a livello di risultati, ma anche di gioco. Dopo Busto affrontiamo Monza, sarà una partita con tante difficoltà, sarà un impegno molto molto difficile."

LE AVVERSARIE

La Vero Volley Monza si trova attualmente in prima posizione in classifica al pari della Savino Del Bene, avendo raccolto 40 punti in 17 partite (13 vinte e 4 perse). A gennaio la squadra di coach Gaspari si è rafforzata con l'arrivo di Dana Rettke, centrale americana di 207 cm, fresca vincitrice del titolo NCAA, di cui è stata l’MVP dell’ultima stagione con la formazione del Wisconsin Badgers.

Monza è scesa in campo il 09 febbraio per il recupero della 14° giornata in trasferta contro Novara. Le lombarde hanno perso 3-1 dopo esser andate in vantaggio nel primo set (20-25, 25-17, 25-14, 25-21).

IN TV

La partita fra Vero Volley Monza e Savino Del Bene Scandicci sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa