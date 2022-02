Vuole entrare all'ufficio postale senza Green pass, allontanato dalla polizia

Voleva accedere all'ufficio postale senza avere il Green pass, violando di fatto l'obbligo scattato dal primo febbraio 2022. È successo in un ufficio a Pisa, dove è intervenuta ieri mattina intorno alle 11.40, una pattuglia della polizia.

Sul posto gli agenti hanno identificato le parti, la direttrice e l'uomo che voleva entrare senza certificato verde per svolgere come si apprende, un servizio non essenziale. La direttrice dell'ufficio postale avrebbe dunque riferito che il servizio richiesto poteva essere effettuato anche in via telematica. A questo punto la situazione sarebbe tornata alla normalità e l'uomo, invitato ad allontanarsi e a svolgere l'operazione da casa, ha seguito le indicazioni dopo essere stato identificato dalla polizia.