Addio a Leonardo Scarpellini, vigile del fuoco "dal cuore grande"

Oggi è un giorno triste per i vigili del fuoco, l'associazionismo e il mondo dello sport dell'area fiorentina. È venuto a mancare improvvisamente Leonardo Scarpellini. In servizio come vigile del fuoco al Comando di Firenze, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo aprile. Anni fa si era trovato a combattere un problema di salute, che si è ritrovato ad affrontare proprio di recente, sottoponendosi ad un'operazione. Dopo l'intervento i colleghi lo avevano accolto ieri al suo ritorno dall'ospedale, quando sembrava che tutto fosse andato per il meglio, immortalando il momento in una foto di gruppo. Ma purtroppo nella notte, una complicazione improvvisa ha strappato Scarpellini ai suoi cari.

Viene ricordato dai colleghi pompieri come una persona dal cuore grande, "più grande di quanto fosse lui", alto, robusto e forzuto. Per tanti anni volontario nella Misericordia di Firenze, dopo ha iniziato il percorso nei vigili del fuoco, prima come discontinuo poi come vigile permanente nel Corpo Nazionale, diventando coordinatore. Volto importante anche nello sport, soprattutto nel rugby fiorentino, disciplina praticata per molto tempo da Scarpellini. Appassionato di moto, soprattutto di Harley Davidson, Scarpellini ricopriva anche il ruolo di 'Spugnaiuolo' del Calcio Storico Fiorentino. "Tutti gli volevano bene" ricordano ancora i colleghi nel dolore. L'ultimo saluto a Leonardo Scarpellini si terrà lunedì pomeriggio alle 15, nella chiesa di via Cento Stelle a Firenze.