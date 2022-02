Alla guida ubriaco, giovane irreperibile alle autorità viene arrestato 7 anni dopo

Trovato alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite, è stato arrestato 7 anni dopo per non aver collaborato rendendosi irreperibile. È successo in Lucchesia dove questa mattina la polizia ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 28enne, residente nella Valle del Serchio, che dovrà scontare 4 mesi perché colpevole di guida in stato di ebbrezza.

Il controllo risale al novembre 2015, quando il giovane fu trovato a Scandicci alla guida della propria auto, con un elevato tasso alcolemico. Revocato a distanza di anni il provvedimento di sospensione alla carcerazione a causa, come spiegato dalla polizia, della mancata collaborazione del condannato. Il 28enne si sarebbe reso irreperibile non potendo così accedere ai benefici di legge, come l'affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare. Il ragazzo è stato condotto presso il carcere di Massa Marittima.