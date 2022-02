Annullato il concerto di Trifonov e Babayan a Firenze

Gli Amici della Musica di Firenze e la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sono spiacenti di comunicare che - contrariamente a quanto annunciato - ulteriori cause di forza maggiore impediscono la presenza del maestro Sergei Babayan a Firenze.

Babayan avrebbe dovuto esibirsi con il Maestro Daniil Trifonov, che però aveva comunicato la sua positività al Covid-19 e di non essere in grado di prendere parte al concerto pianistico organizzato in coproduzione con il Teatro del Maggio, domenica 13 febbraio alle ore 20.

Il concerto di domani, presso la Sala Mehta, è pertanto annullato e non verrà recuperato in seguito. Sui siti internet del Teatro del Maggio e degli Amici della Musica verranno diffuse le informazioni per il rimborso dei biglietti venduti.

Il prossimo appuntamento con la stagione degli Amici della Musica di Firenze è lunedì 14 febbraio, ore 21.00, al Saloncino del Teatro della Pergola con Les Arts Florissants (si allega comunicato stampa relativo al concerto del 14 febbraio)

Fonte: Amici della Musica di Firenze - Ufficio Stampa