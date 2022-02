Basket San Miniato, Etrusca pronta per il match contro Oleggio

Secondo scontro consecutivo fra le mura amiche quello che si appresteranno ad affrontare i ragazzi dell'Etrusca San Miniato, domani alle ore 18, quando andrà in scena la 19a giornata del campionato nazionale di Serie B, girone A. Ospiti del match i piemontesi Mamy.Eu Oleggio.

La squadra ospite staziona nella parte bassa della classifica, anche se nelle ultime sei gare è stata protagonista di tre vittorie e quando è stata sconfitta ha venduto cara la pelle. Anche l'ultima partita contro la Pallacanestro Livorno li ha visti dominare i primi due quarti per poi perdere solo dopo un tempo supplementare.

Oleggio, rispetto all'andata, ha cambiato aspetto, inserendo un giocatore importante come Tourè, play che porta fisicità e qualità avendo giocato anche a livelli più alti. Altro innesto è il giovane Colussa, atleta del 2000 che è andato a sostituire Maresca.

Il giocatore più rappresentativo risponde al nome di Claudio Negri atleta che può giocare sia fronte che spalle a canestro con ottime doti di passaggio. Fra gli esterni oltre a Tourè troviamo De Ros, il tiratore Giampieri e Del Debbio, toscano visto a Lucca qualche anno fa. Accanto a Negri il pivot titolare è Riva (ex Piombino) giocatore in crescita che rappresenta un importante riferimento dentro l'area.

“La partita dell'andata fu una partita che interpretammo nel migliore dei modi e da subito riuscimmo ad imporre il nostro ritmo. Sicuramente per noi sarà fondamentale dare continuità alla bellissima prestazione fatta domenica scorsa” commenta coach Marchini.

“L’approccio alla gara e il ritmo che dovremo imporre saranno la chiave della nostra partita. Vogliamo giocare la nostra pallacanestro: essere aggressivi e intensi difensivamente per poi trovare soluzioni rapide e di squadra in fase offensiva cercando di distribuire le responsabilità. Focus fondamentale per noi sarà quello di mantenere intensità difensiva per limitare i loro punti di riferimento più importanti. Sono ottimista, ci stiamo allenando bene con fiducia e con intensità. Come sempre dovremo scendere in campo senza sottovalutare nulla, mi aspetto una squadra agguerrita e solida, di conseguenza sarà fondamentale essere pronti dalla palla a due”.

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio Stampa