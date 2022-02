Basket Scandicci, la Savino Del Bene si ferma a Monza

La Savino Del Bene Scandicci si ferma dopo otto vittorie consecutive in campionato e cede 3-0 sul campo della Vero Volley Monza, artefice di una convincente prova dopo la sconfitta infrasettimanale con Novara. Savino Del Bene che abbandona il primo posto in classifica a favore proprio delle lombarde, e che tenterà di rifarsi già dal prossimo impegno di mercoledì 16 febbraio nel derby contro Il Bisonte.

SET 1

La Savino Del Bene Scandicci parte con Malinov palleggiatrice, Antropova opposto, Pietrini e Natalia in banda, Ana Beatriz e Alberti centrali, libero Castillo.

La Vero Volley Monza schiera Orro palleggiatrice, Stysiak opposto, Gennari e Davyskiba schiacciatrici, Danesi e Rettke centrali, Parrocchiale libero.

Avvio di gara che vede Monza spingere dopo il 2-2 maturato a seguito di un palleggio out di Malinov: Gennari e Orro piazzano i muri vincenti (4-2), Antropova manda a segno un bel lungo linea (4-3) ma l'invasione a muro di Scandicci, il mani out di Stysiak e la schiacciata di Davyskiba inducono coach Barbolini al primo timeout (7-3). La pausa immediata scuote la Savino Del Bene che si riporta sotto dopo il servizio a rete di Rettke e l'attacco vincente di Natalia (8-6), Monza ritenta la fuga però in seguito sfruttando il servizio che non passa di Scandicci ed un muro vincente su Pietrini (13-10). Le padrone di casa insistono: Gennari e Rettke fanno +3 (15-12), Stysiak si aggrega alle due compagne di squadra ed affonda anch'essa nella difesa delle ospiti (16-12). La Savino Del Bene non molla la presa però, il servizio di Orro finisce fuori, Antropova piazza il monster block e Pietrini affonda per il -1: timeout per Monza (17-16). Al rientro in campo Scandicci pareggia dopo il muro vincente di Alberti (17-17), ma le ragazze di coach Gaspari non si lasciano destabilizzare e grazie a due punti di Danesi ed un attacco out di Antropova vanno sul +3 (20-17): altra pausa chiamata da Scandicci. In uscita dal timeout Monza è cinica e sfrutta gli errori delle ospiti in attacco e la propria centrale Rettke per chiudere il parziale sul 25-20.

SET 2

Vero Volley Monza che parte carica nel secondo set, con due attacchi in diagonale di Gennari che portano le padrone di casa sul +2 (5-3), Scandicci sfrutta però gli ace di Natalia ed un attacco vincente di Pietrini e si porta avanti (6-8). Le lombarde recuperano: Van Hecke mette a segno due punti consecutivi (11-10), entrano Lippmann e Sorokaite nel frattempo per Scandicci, ma Monza insiste con Rettke (12-11) ed ancora Van Hecke con un ace costringe la Savino Del Bene al timeout (13-11). Dopo lo stop le lombarde non si fermano: Van Hecke continua a pungere, Danesi piazza il muro vincente e affonda per il 17-13: altro timeout per coach Barbolini. Al rientro in campo la Savino Del Bene prova a diminuire il gap con il mani out di Sorokaite (18-16), Monza non si ferma però e sfrutta l'attacco out di Scandicci e le spike della scatenata Van Hecke per portarsi sul +5 (23-18). In seguito Rettke trova il set point (24-19), Scandicci ha un sussulto e con l'attacco di seconda di Malinov ed il primo tempo di Alberti porta le lombarde a chiamare la pausa (24-21). Dopo lo stop è sempre l'americana di Monza, Dana Rettke, con il mani out a ottenere il punto valevole il secondo set (25-21).

SET 3

Terzo set nel quale Scandicci prova a cambiare mood: Natalia appoggia nella prima linea delle lombarde, Alberti va a segno di prima intenzione e ancora la numero 10 di Scandicci manda a segno la spike: timeout Monza (5-9). Al rientro sul taraflex sono brave le padrone di casa a rimontare: il block out di Scandicci porta a -1 le lombarde, mentre la spike di Davyskiba e l'attacco out di Lippmann portano coach Barbolini a chiamare lo stop (11-10). Dopo la pausa il parziale avanza in equilibrio: Van Hecke trova il muro vincente (15-14), Sorokaite il mani out (15-15), Rettke porta ancora avanti le padrone di casa (16-15), il servizio successivo di Monza finisce però fuori (16-16). La parità prosegue sino al 19-19, quando Scandicci tira fuori dal cilindro due punti di Lippmann e costringe al timeout Monza (19-21). La pausa è fruttuosa per le ragazze di coach Gaspari, perché il muro di Gennari ed il mani out di Van Hecke riportano in perfetto equilibrio il set: timeout Scandicci (22-22). Nel finale la Savino Del Bene è coraggiosa e tenace nel rimandare al mittente cinque match point, ma alla fine è Monza a festeggiare dopo il monster block di Danesi e la schiacciata di Gennari. 31-29 per le lombarde e 3-0 inflitto alla Savino Del Bene Scandicci che trova il primo stop dopo 8 vittorie consecutive in regular season.

Le dichiarazioni di coach Massimo Barbolini

“Intanto bisogna fare i complimenti a Monza che ha fatto una bella partita, sbagliando meno di noi, battendo e ricevendo meglio di noi. Anche in attacco loro sono state brave a trovare più soluzioni. Resta il rammarico di non aver giocato i primi due set come il terzo. Abbiamo avuto alcune lacune tecniche ed abbiamo provato a sopperire a queste nel terzo set facendo meglio e stando più attente in difesa. Purtroppo facciamo un passo indietro, pensavamo di essere arrivate al nostro top ma evidentemente non è così. Adesso sarà importante ripartire subito, anche perché il campionato ed i suoi impegni non ti danno tempo di fermarti."

Vero Volley Monza - Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-20, 25-21, 31-29)

Vero Volley Monza: Lazovic, Stysiak 2, Boldini n.e., Gennari 9, Van Hecke 11, Orro 3, Parrocchiale (L1), Danesi 12, Rettke 14, Zakchaiou n.e., Davyskiba 7, Candi 1, Moretto n.e., Negretti. All.: Gaspari.

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni n.e., Alberti 7, Ana Beatriz 3, Malinov 1, Napodano (L2) n.e., Pietrini 5, Lubian n.e., Natalia 17, Lippmann 6, Bartolini n.e., Antropova 6, Camera, Sorokaite 4, Castillo (L1). All.: Barbolini.

Arbitri: Saltalippi - Goitre

Durata: 1h 36' (27', 26', 40')

Attacco: 38% - 32%

Ricezione Pos. (Prf.): 65% - 59% (44% - 33%)

Muri: 10-7

Ace: 4-2

MVP: Rettke

