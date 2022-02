Colpito fuori da un locale di Pietrasanta mentre difendeva un ragazzo: aggressore rintracciato e denunciato

Si sono concluse le indagini per l'aggressione avvenuta lo scorso ottobre ai danni di uno studente 19enne a Pietrasanta. Il responsabile è stato identificato e denunciato.

La vicenda risale al 24 ottobre 2021, avvenuta fuori da un locale di Pietrasanta. Dopo una serata trascorsa con gli amici, il 19enne uscendo dal locale, aveva notato nel parcheggio un ragazzo che stava aggredendo un altro giovane, più piccolo di età. Sentitosi in dovere di intervenire per difendere il ragazzino, il 19enne cercò di riportare alla calma l'aggressore ma nel suo tentativo finì a sua volta per essere aggredito con una violenta testata al volto. Reagendo al colpo inaspettato, il giovane si ferì la mano colpendo un cartello con un pugno e provocandosi una frattura, con una conseguente prognosi di 30 giorni.

Il commissariato di Forte dei Marmi, ascoltato il giovane studente, si è messo sulle tracce dell'aggressore. Quest'ultimo, un 26enne di origini straniere di Marina di Pietrasanta, a conclusione delle indagini durate un paio di mesi è stato riconosciuto dal gruppo di ragazzi presenti quella sera e denunciato dalla polizia.