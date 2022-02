Disabilità, quasi ultimati i lavori nell’appartamento destinato a Coop Humanitas

Questa mattina il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore alla politiche sociali Maria Teresa Federico hanno fatto visita all’appartamento di via Mazzini che il comune ha concesso in comodato d’uso gratuito lo scorso mese di novembre alla Cooperativa Sociale Humanitas.

Presso l’immobile sono in corso gli ultimi accorgimenti ed allestimenti necessari all’avvio, il prossimo mese di marzo, del servizio di sostegno delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, servizio che sarà gestito proprio dalla cooperativa Humanitas.

Si tratta del progetto “Durante e Dopo di noi” che, in linea con gli obiettivi dell’omonima legge, intende promuovere e garantire il benessere, l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone disabili, attraverso il supporto alla domiciliarità in un alloggio che riproduce quanto più possibile il contesto familiare.

“È dall’inizio del nostro mandato - afferma l’assessore alle politiche sociali Maria Teresa Federico - che lavoriamo su questo progetto e finalmente ci siamo, tra poco nel centro di Poggio prenderà vita una realtà preziosa, una risposta concreta ed importante per le famiglie del territorio e non solo, visto che il servizio si rivolge anche alle famiglie di fuori Poggio. Ringrazio la Regione Toscana e la Società della salute che ci hanno fornito i finanziamenti necessari al progetto e per l’attenzione che dedicano a questo tema”.

“Siamo orgogliosi che a Poggio stia per nascere un servizio come questo- afferma il Sindaco Francesco Puggelli – si tratta di un servizio innovativo che trova la sua forza anche nell’integrazione che saprà creare con il territorio. Perché il benessere degli utenti passa anche dalla costruzione di un processo inclusivo e da una vicinanza quotidiana con la comunità che li accoglie. Da questo punto di vista l’appartamento che come comune abbiamo messo a disposizione si presta ottimamente per la sua centralità e la vicinanza con centri di aggregazione e altri servizi”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa