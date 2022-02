Spacciava droga anti fatica in sale scommesse e agli operai dei pronto moda: 51enne arrestato a Prato

Una grande quantità di droghe sintetiche, dal valore di circa 80mila e 500 euro, è stata trovata in un appartamento a Prato e un 51enne di origini cinesi è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. La scoperta è avvenuta dopo la perquisizione nell'abitazione del 51enne, dove i carabinieri di Prato hanno ritrovato quasi un kg e mezzo di ketamina in divisa in 33 bustine, due buste contenenti oltre 10 grammi di marijuana, un'altra busta contenente 3 grammi di metanfetamina e 1222 pasticche di ecstasy. Rinvenuti inoltre materiali per il confezionamento, una bilancina, oltre 5mila euro ritenuti provento dello spaccio. L'uomo, arrestato, sarà giudicato oggi con rito direttissimo.

La grande quantità di droga, come spiegato dai carabinieri, proveniva dall'Olanda e dalla Cina come testimoniato dagli imballaggi, nascosta in pacchi di biscotti o cereali, oltre che in confezioni di pomate. Le pasticche erano destinate a finire nelle sale scommesse e nei pronto moda della città, come constatato dai militari dopo l'osservazione dei movimenti del soggetto. La droga chimica avrebbe rappresentato l'anti fatica per scommettitori nelle sale gioco e per alcuni lavoratori del distretto tessile. L'aspetto principale che emerge dall'indagine è il fenomeno, secondo gli investigatori, dell'assunzione di ketamina da parte degli operai dei laboratori tessili che, "in questo modo, riescono a sopportare la fatica dei gravosi turni di lavoro a cui vengono sottoposti".