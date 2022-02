Ex Acciaierie di Piombino, Camping Cig: "Lo Stato si riprenda lo stabilimento"

Il Coordinamento dei lavoratori Art.1-Camping Cig è intervenuto sulla vertenza delle ex Acciaierie di Piombino.

"I sindacati e le forze politiche locali - si legge in una nota - non possono più non prendere posizione: la città tutta deve chiedere allo Stato di cessare il confronto con Jsw e di riprendersi lo stabilimento. Non è possibile aspettare in silenzio la conclusione del confronto Invitalia-Jsw. A sindacati, forze politiche, alla cittadinanza e alle istituzioni chiediamo di dare vita ad un percorso di mobilitazioni, a Piombino e a Roma, così forti da far diventare Piombino un caso nazionale e ottenere che lo Stato si riprenda le acciaierie per fare un reale piano industriale; investa in proprio e promuova investimenti privati per la diversificazione economica, le infrastrutture, i servizi sanitari pubblici, metta i soldi per fare partire le bonifiche di parte pubblica".