Foibe, doppia manifestazione a Firenze: destra e sinistra "si fronteggiano"

Doppia manifestazione, oggi a Firenze.

Un centinaio di persone hanno partecipato al presidio indetto nel pomeriggio a Firenze da Casaggì, che ha visto l'adesione di Fratelli d'Italia, in memoria dei morti delle Foibe.

Fra i partecipanti, riuniti in Largo Martiri delle Foibe, il dirigente nazionale di FdI Paolo Marcheschi, e i consiglieri comunali dello stesso partito, Alessandro Draghi e Jacopo Cellai. In serata i manifestanti - provvisti di bandiere tricolori e striscioni con scritto "Foibe: io non scordo" - hanno acceso delle fiaccole.

In contemporanea, in piazza della Costituzione oltre il torrente Mugnone, si è tenuta la contro-manifestazione indetta dal gruppo Firenze Antifascista, promossa dalla Rete Democratica Fiorentina. I presenti, oltre un centinaio, hanno sventolato bandiere della ex Jugoslavia di Tito e dei movimenti di sinistra radicale intonando slogan verso i partecipanti al presidio della destra.

Carabinieri e polizia sono schierati per evitare eventuali contatti, ma non si sono registrati incidenti.