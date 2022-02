"Hub esterni alle farmacie comunali per tamponi e vaccini", la proposta di FdI-Cdx Empoli

"Hub esterni alle farmacie comunali per tamponi e vaccinazioni". Questa la proposta di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli avanzata in Commissione ed in Consiglio Comunale di Empoli.

"In molte realtà territoriali, anche vicine come nella Piana Fiorentina, i comuni si sono consorziati per fornire un servizio migliore alla cittadinanza mediante l’allestimento di spazi esterni alle farmacie comunali per consentire le vaccinazioni e i tamponi" affermano il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa ed il consigliere Federico Pavese.

"Solo Empoli si ostina a non raccogliere questo appello che ci consentirebbe di alleggerire la lista d’attesa dell’hub vaccinale SESA e decongestionare l’afflusso alle farmacie.

Se le vaccinazioni sono gratuite, differentemente un punto di accesso ulteriore per i tamponi garantirebbe anzitutto maggiore accessibilità al servizio di diagnosi, poi un verosimile aumento di disponibilità finanziaria che nella mission delle farmacie comunali potrà essere investita in politiche sanitarie, sostenere eventuali assunzioni a tempo determinato di farmacisti, convenzioni con medici e spese accessorie.

Stupisce come il Comune di Empoli si rifiuti di investire nella società partecipata più solida e con maggiori utili, dirigendo allo stesso tempo i cittadini verso la concorrenza privata che nel frattempo si è attrezzata per raccogliere le sfide imprenditoriali che la pandemia ha imposto" concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese.

"Continueremo a sostenere la bontà del progetto e fiduciosi in un ripensamento da parte dell’Amministratore Unico delle due Farmacie Comunali di Empoli - affermano i consiglieri di Fratelli d’Italia Empoli - certi che le società partecipate debbano essere guidate con spirito imprenditoriale per ottenere il massimo utile conseguibile e non con il più antico retaggio pubblico dell’inefficienza".

Fonte: Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli