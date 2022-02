La notte scorsa in una struttura di accoglienza in via Sacco e Vanzetti, a Firenze, gestita da una cooperativa sociale, al culmine di una lite per la scelta del posto letto fra due pachistani, un 31enne e un 22enne, il più anziano ha colpito il più giovane alla testa con una mazza di ferro. Il 22enne ha riportato un trauma cranico ed è stato accompagnato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti la polizia e il 118.