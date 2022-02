Occupavano uno stabile dismesso, denunciati a Pisa: saranno espulsi

Dormivano in uno stabile in disuso ma, scoperti dalla polizia, sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici. È successo a Pisa dove ieri mattina gli agenti hanno controllato dopo segnalazioni, un edificio dismesso di proprietà della Provincia, sul lungarno Sonnino. Dentro i poliziotti hanno trovato due uomini, tunisini di 48 anni e 30 anni, che dopo un primo tentativo di fuga sono stati bloccati. Entrambi con precedenti per stupefacenti e irregolari sul territorio nazionale, utilizzavano lo stabile come stallo di fortuna. Accompagnati in questura per accertamenti, sono stati denunciati. Nei loro confronti sono state avviate inoltre le procedure di espulsione dal territorio nazionale.