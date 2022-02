Pesca subacquea notturna e bottino di ricci extralarge: maxi multa di 12mila euro

I militari della guardia costiera di Piombino, la notte scorsa, hanno individuato a Senzuno, nei pressi di Follonica, tre subacquei intenti a pescare usando bombole. Gli uomini della capitaneria di porto, quindi, hanno contestato ai tre la cattura e detenzione illecita di un ingente quantitativo di ricci di mare, circa 6.300 esemplari destinati – sfuggendo a tracciabilità commerciale e sanitaria - al mercato della ristorazione.

Ai sub è stata comminata un'ammenda di 12mila euro per pesca subacquea notturna (consentita solo dall'alba al tramonto), per superamento del limite di 50 ricci a persona e per aver pescato tramite l'ausilio di autorespiratori.