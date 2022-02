Ragazza rapinata di notte in centro a Firenze, è il terzo caso in una settimana

Ennesima aggressione a scopo di rapina a Firenze. Anche questa volta ai danni di una donna, dopo i gravi episodi di domenica scorsa e nella notte tra giovedì e venerdì, dove due passanti sono state colpite violentemente al volto dai rapinatori. Si tratta del terzo caso in una settimana. Questa volta la vittima è una giovane di 22 anni, spagnola, che ieri notte in centro è stata rapinata mentre stava tornando a casa.

Secondo il racconto della giovane fornito alla polizia, sarebbe stata avvicinata all'improvviso da un uomo sconosciuto in via Gino Capponi, che l'ha afferrata per i capelli fino a costringerla con la forza a sedersi sul marciapiede. Finita in una posizione dalla quale non poteva difendersi, il rapinatore ha potuto strapparle la borsa dalle mani e portargliela via, fuggendo a piedi. La 22enne ha avvisato le forze dell'ordine e in seguito non ha fatto ricorso a cure mediche. Sono in corso le indagini della polizia.