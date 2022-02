Rissa tra minorenni a Firenze, ferito un 13enne in via Baracca

Rissa a Firenze fra due gruppi contrapposti di minorenni, forse due compagnie di amici, in cui un 13enne è rimasto ferito. Lo scontro è avvenuto ieri nel pomeriggio: i due gruppi si sono trovati nei pressi di via Baracca dove, per motivi tutti da chiarire, si è acceso lo scontro che ha visto poi un gruppo allontanarsi. Durante “la fuga”, il 13enne sarebbe rimasto indietro ed è stato raggiunto e picchiato dall'altro branco. Il padre lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer, dove i medici lo hanno curato e poi gli hanno dato una prognosi di sette giorni.

La polizia sta conducendo le indagini per dare chiarezza alla vicenda, ma al momento non sembrerebbe un episodio legato al fenomeno delle baby gang.