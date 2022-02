Scontava la pena con il servizio sociale nell'Empolese, viola la misura e finisce in carcere

Stava scontando la pena di diversi reati con il servizio sociale ma, dopo aver violato la misura alternativa che gli era stata concessa, è stato arrestato e portato in carcere. È successo a Capraia e Limite dove i carabinieri hanno tratto in arresto un 47enne in esecuzione all'ordine di carcerazione.

All'uomo era stato concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, in alternativa alla detenzione dopo svariate pene per reati contro il patrimonio. Ma, a seguito di violazioni delle prescrizioni, il 10 febbraio il tribunale di Firenze ha revocato il beneficio all'uomo, emettendo decreto di sospensione dell'affidamento e disponendo il trasferimento in carcere.

I militari di Capraia e Limite hanno dunque rintracciato e arrestato il 47enne ieri pomeriggio, che è stato poi condotto presso il carcere di Firenze Sollicciano.