Sputi, botte e violenze contro la moglie: in manette un 34enne a Siena

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia a Siena per maltrattamenti contro la moglie. Il 34enne, di origine marocchina, era stato denunciato dalla donna, un’italiana di 10 anni più anziana di lui, raccontando agli agenti che i soprusi erano iniziati oltre un anno fa, dopo che lui era uscito dal carcere.

L'arrestato, che abitava nella casa di proprietà della moglie, varie volte aveva attaccato la 44enne con sputi ingiurie e spintoni, provocandole ferite e lividi. Inoltre l’aveva costretta in più occasioni ad avere rapporti sessuali - che la donna assecondava per paura di reazioni violente - e a restare chiusa in casa nei giorni in cui lui si assentava senza dare spiegazioni.