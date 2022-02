Tentano il furto di una bici, i passanti avvertono la polizia: 2 denunce a Firenze

Tentare il furto di una bicicletta, in piena mattinata sotto gli occhi dei passanti, non ha fatto portare a termine il colpo a due uomini che sono stati denunciati dalla polizia a Firenze per tentato furto aggravato in concorso e ricettazione.

Ieri mattina, intorno alle 12.30 a Porta al Prato, i due sono stati visti mentre forzavano la catena con cui la bici era legata ad un palo, in via Porte Nuove. Mentre uno tentava di spezzarla, l'altro si guardava intorno, ma sentendosi osservati si sono allontanati. La scena non è comunque sfuggita ad alcuni passanti che hanno segnalato l'accaduto al 112. Poco dopo, grazie alla tempestiva segnalazione, le volanti della polizia hanno individuato i due, corrispondenti alle indicazioni, in viale Rosselli.

Si tratta di un 20enne di origine albanese e di un 29enne di origine gambiana che, sottoposti a controlli, sono stati trovati in possesso di documenti e carte di pagamento intestate ad altre persone. Il 29enne addosso aveva anche 8 brugole. Entrambi non sono stati capaci di giustificare la provenienza del materiale che avevano con sé e sono stati infine denunciati.