Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e del gruppo di maggioranza “Un’altra storia - #vivalamontagna” torna il pediatra sul territorio della montagna pistoiese per cinque giorni la settimana. L’ennesima vittoria dopo il ritorno della logopedia a San Marcello. Adesso è arrivata la conferma che vivere in montagna con i propri figli è sicuro, grazie al ruolo che il pediatra tornerà a ricoprire sul territorio.

“Torna per cinque giorni la settimana il pediatra sulla montagna pistoiese – dichiara il Capogruppo di maggioranza del Comune di Abetone Cutigliano Andrea Tonarelli -. Dopo aver rimesso in piedi il servizio di logopedia, attraverso un percorso politico amministrativo importante che ci ha visto essere i primi in Toscana, siamo riusciti a ottenere nuovamente il pediatra mediante il grande impegno da parte dell’Amministrazione Comunale che da sempre ha tenuto alta l’attenzione sulla sanità della montagna. Grazie al consigliere regionale e presidente del consiglio comunale Diego Petrucci siamo riusciti a far realizzare un bando per il pediatra che incentivasse e premiasse le aeree interne. Un’altra volta ancora con competenza, impegno e coerenza siamo riusciti a sbloccare anche questa situazione, grazie al lavoro di tutto il gruppo di maggioranza “Un’altra storia - #vivalamontagna” che da anni ha intrapreso un percorso per risanare la sanità sulla montagna pistoiese”.

Fonte: Ufficio Stampa