Toscana Atletica Empoli, buoni risultati ad Ancona: Matilde Carboncini medaglia di legno

Buoni risultati per le atlete della Toscana Atletica Empoli che Sabato 5 e Domenica 6 Febbraio hanno partecipato ai campionati italiani Junior e Promesse Indoor ad Ancona.

La rappresentanza empolese era composta da Matilde Carboncini e Camilla Rossi per la categoria Junior e de Tessa Macaluso, Anna Rizzuto, e Camilla Sarti per le Promesse.

Il miglior piazzamento lo ha ottenuto Matilde Carboncini nel salto in lungo Juniores. L’atleta empolese, allenata dal coach Simone Garbetti, è riuscita a raggiungere la quarta posizione, partendo dalla sesta, nella finalissima e a raggiungere il proprio primato personale arrivando a 5,69. Bella prova e primato personale, sempre per la Carboncini anche 80hs, dove ha raggiunto il tempo di 9.05. Primato personale che è stato raggiunto anche da Camilla Sarti nelle batterie dei 60 mt Promesse con 7.77 e da Camilla Rossi nelle batterie dei 60 Juniores con 7.80. Buone prove anche per Tessa Macaluso nei 60Hs con 8.97 e per Anna Rizzuto negli 800, con 2:17.00.

Fonte: Toscana Atletica Empoli